Kapıkule'de Sahte Belge Tespiti İçin Yerli Cihaz - Son Dakika
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Kapıkule'de Sahte Belge Tespiti İçin Yerli Cihaz

Kapıkule\'de Sahte Belge Tespiti İçin Yerli Cihaz

Kapıkule Sınır Kapısı'nda TÜBİTAK'ın cihazı sayesinde sahte pasaport ve kimlikler tespit ediliyor.

12.12.2024 11:50
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Dünyanın en işlek sınır kapılarından Kapıkule'de yolcuların sahte pasaport ve kimlikleri, TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli cihaz yardımıyla tespit ediliyor.

Sınır kapısından geçişlerde yolcuların seyahat belgelerini kontrol eden Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli buldukları belgeleri Seyahat Belgesi İnceleme Büro Amirliğine gönderiyor.

Alanında uzman polisler, TÜBİTAK tarafından 2009'da geliştirilen ve sürekli güncellenen "Forensic XP-4010D" adı verilen adli belge inceleme cihazını kullanarak olası sahteciliğin tespitini yapıyor.

Her tür belge ve dokümanın sahte olup olmadığını ortaya koyan cihaz, resimleri 10 kata kadar büyütebiliyor.

Spot ışık, koaksiyel ve kızılötesi ışık gibi farklı yöntemlerle belgeleri tarayan cihaz, mürekkep farklılığına kadar sahteciliği ve belgeler üzerindeki değişimleri tespit edebiliyor.

Her gün binlerce yolcunun geçiş yaptığı Kapıkule'de polis ekipleri, bu yıl ocak-kasım döneminde 90 sahte belge tespiti gerçekleştirdi.

"İnsan gözünün tespit edemediği durumlar da oluyor"

Seyahat Belgesi İnceleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Yusuf Dağ, AA muhabirine, seyahat belgeleri, pasaport ve kimliklerin belirlenen uluslararası standartlara göre düzenlendiğini söyledi.

Belgelerde kullanılan malzemenin kalitesiyle kod ve yazılımların önemli olduğunu belirten Dağ, "Belgelerde gözle tespit edilebilen güvenlik özellikleri varken insan gözünün tespit edemediği durumlar da oluyor. Bu durumda belgeyi 10 kat büyütebilen cihazla, sahte belgelerin tespitini yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Dağ, TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve gerekli durumlarda güncellenen cihazın sahte belge tespitinde kendilerine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Sahte belgelerin tespitini yaparak yasa dışı geçişlere izin vermediklerini anlatan Dağ, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK tarafından geliştirilen cihaz bizim işimizi kolaylaştırıyor. Arkadaşlarımızın peronlarda yaptığı kontroller esnasında şüphe duydukları belgeler bize geliyor. Biz bu cihazın yardımıyla alt, yatay, spot, UV ve kızılötesi ışık kullanarak ölçümler yapıyoruz. Mürekkep farklılığına kadar fotoğraflamasını yapıp, belge sahte ise adli işlem yapılmak üzere gerekli birimlere teslim ediyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Tübitak, Güncel, Hukuk, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapıkule'de Sahte Belge Tespiti İçin Yerli Cihaz - Son Dakika

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