Kapıkule Sınır Kapısı'nda 18 kilo 725 gram gümrük kaçağı altın ve lüks araçlara uygun yedek parça ele geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 18 kilo 725 gram gümrük kaçağı altın ve lüks araçlara uygun yedek parça ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 18 kilo 725 gram gümrük kaçağı altın ve lüks araçlara uygun yedek parça ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ile Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen iki tırda yapılan aramada, toplam ağırlığı 18 kilo 725 gram olan 23 külçe altın ve 22 altın bilezik ile lüks araçlara uygun 7 yedek parça ele geçirildi. Tır sürücüleri E.Ç. ve İ.T. gözaltına alındı.

02.05.2024 09:13
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 18 kilo 725 gram gümrük kaçağı altın ve lüks araçlara uygun yedek parça ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ile Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen iki tır durduruldu.

Tırlarda yapılan aramada toplam ağırlığı 18 kilo 725 gram olan 23 külçe altın ve 22 altın bilezik ile lüks araçlara uygun 7 yedek parça bulundu.

Tır sürücüleri E.Ç. ve İ.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapıkule Sınır Kapısı'nda 18 kilo 725 gram gümrük kaçağı altın ve lüks araçlara uygun yedek parça ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapıkule Sınır Kapısı'nda 18 kilo 725 gram gümrük kaçağı altın ve lüks araçlara uygun yedek parça ele geçirildi - Son Dakika
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