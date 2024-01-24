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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Ele Geçirilen Uçak - Son Dakika
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Ele Geçirilen Uçak

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR'da yapılan aramada, 1964 model Cessna 172 tipi uçak ele geçirildi. Uçağın kanatları demonte halde bulunurken, TIR şoförü serbest bırakıldı.

24.01.2024 - 12:37,  Güncelleme: 12:38
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EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR'da yapılan aramada Cessna 172 tipi uçak ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Sırbistan'dan gelen bir TIR, dün şüpheli görülerek gümrük muhafaza ekiplerince aramaya alındı. Aramada TIR'ın dorsesinde 1964 model Cessna 172 tipi uçak ele geçirildi. Kanatları demonte halde bulunan uçağa el konuldu. Uçak, daha sonra muhafaza altına alınması için İstanbul Havalimanı'na götürüldü. TIR şoförü Sırbistan uyruklu M.V., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikte serbest bırakıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı\'nda Ele Geçirilen Uçak
Kaynak: DHA
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