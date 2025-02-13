Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak 850 Cep Telefonu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak 850 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı\'nda Kaçak 850 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan bir operasyonda bir TIR'da 850 cep telefonu ve 755 cep telefonu kılıfı ele geçirilirken, TIR şoförü gözaltına alındı.

13.02.2025 10:56  Güncelleme: 10:58
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EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada yurda kaçak olarak sokulmak istenen 850 cep telefonu ele geçirildi.

Edime Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı kullanımındaki programlar aracılığıyla yapılan risk analizler sonucunda bir TIR'ı takibe aldı. TIR, yurda giriş yapmak üzere geldiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda aramaya alındı. Aramada, TIR'ın dorsesinde özel oluşturulan ve 'havuz dorse' olarak tabir edilen özel düzenekte 850 cep telefonu, 755 cep telefonu kılıfı ele geçirildi.

TIR şoförü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Kaçakçılık, Teknoloji, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Edirne, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak 850 Cep Telefonu Ele Geçirildi - Son Dakika

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