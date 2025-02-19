Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı kullanımındaki programlar aracılığıyla yapılan risk analizler sonucunda bir otomobili takibe aldı. Yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen otomobil, aramaya alındı. Narkotik köpek 'Jeff' ile yapılan aramada otomobilin bagajdaki bavulda kişisel giyim eşyaları arasına gizlenmiş 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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