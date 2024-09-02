Kapkaç Yöntemiyle Altın Kolye Çalan Şüpheli Tutuklandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalıp kaçan şüpheli tutuklandı.

Mimarsinan Mahallesi'nde evine giden bir kadını takibe alan şüpheli apartman girişinde kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çaldı.

Kadının kovaladığı şüpheli bir süre sonra gözden kayboldu. Kapkaç yöntemiyle yapılan hırsızlık, çevredeki apartmanların güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis tarafından yapılan inceleme sonucu şüphelinin İ.K. (26) olduğu tespit edildi.

Gizlendiği adreste gözaltına alınan İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.