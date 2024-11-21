Kaplan Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Kaplan Davasında Yargılama Devam Ediyor

Ankara'da 61 sanığın yargılandığı Ayhan Bora Kaplan davasında avukatlar mütalaaya karşı beyan verdi.

21.11.2024 20:48
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, duruşmaya, mütalaaya karşı sanık ve avukatlarının beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi.

Söz alan tutuklu sanık Mahmut Gökhan Çanga'nın avukatı Ela Leyla Umur, sanık Ayhan Bora Kaplan'ın talimatıyla öldürüldüğü belirtilen Semih Arslan olayına ilişkin 2016'da verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın, dosyaya yeni bir delil gelmeden kaldırıldığını iddia etti.

İntihar ettiği öne sürülen Semih Arslan'ın ölümünden sonra tutuklu sanık Çanga'nın kendi telefonundan 112'yi arayarak ambulans istediğine dair ses kayıtlarını dinleten avukat Umur, "Siz bir insanın hayatıyla oynuyorsunuz. Hem olmayan bir şeyi yazıyor hem bir kalemde ağırlaştırılmış müebbet istiyorsunuz." diye konuştu.

Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve mütalaadaki aleyhe hususları kabul etmediklerini beyan etti.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan tutuklu sanık Barış Kurt, iddianamede yer alan müşteki Erkan Doğan'ın alıkonulması olayına yönelik "müşterek fail" olarak cezalandırılmasının istendiğini, fakat ilerleyen süreçte olayın gerçekleştiği yerde olmadığının ortaya çıkması üzerine savcının, "müşterek faillik"ten değil, "azmettirmek"ten cezalandırılması yönünde mütalaa verdiğini belirtti.

Tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan ile dosyada adı geçen diğer sanıklarla hiçbir HTS kaydının olmadığını ve bu durumun bilirkişi raporlarınca da açığa kavuştuğunu söyleyen Kurt, "Erkan Doğan'la ilgili kimseyi azmettirmedim, kimseye talimat vermedim. Erkan Doğan bana şantaj yapmıştır, tehdit etmiştir. Bunu da huzurunuzdaki beyanında açıkça dile getirmiştir." dedi.

Avukat beyanlarının ardından Mahkeme Başkanı Güven, sanık avukatlarının hafta başında dile getirdikleri reddihakim talebiyle ilgili verecekleri dilekçelerin yarın 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderileceğini bildirdi.

Duruşmaya, yarın sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaplan Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

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