Kaplan'ın Duruşmasında Savunmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Kaplan'ın Duruşmasında Savunmalar Devam Ediyor

Ayhan Bora Kaplan'a yönelik suçlamaların ele alındığı davada duruşmaya devam edildi.

02.12.2024 16:18
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.
Mütalaaya karşı sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edilen duruşmada söz alan tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman, Bora Kaplan'ın örgüt yöneticisi olmadığını ve Türk Ceza Kanunu'na göre dosyada iddia edildiği gibi bir örgütün bulunmadığını savundu.
Müvekkili hakkında iddianamede ve mütalaada yer alan "örgüt suçu"nun düşürülmesini isteyen Teoman, Kaplan'ın sadece kendi kurduğu mekanları işlettiğini ve kimsenin mekanına çökmediğini iddia etti.
Avukat Teoman, Mahfuz Tatar cinayeti ve Semih Arslan'ın ölümüyle ilgili Kaplan'ın üzerine atılı suçların, FETÖ firarisi Ahmet Dönmez'in iddiaları üzerine hazırlandığını öne sürdü.
Müşteki Erkan Doğan'ın dişlerinin söküldüğü iddiasının bir kurgudan ibaret olduğunu ileri süren avukat, Kaplan'ın üzerine atılı suçları işlemediğini savunarak, müvekkilinin beraatini talep etti.
Mahkeme Başkanı, esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıkların ve avukatlarının savunmalarının tamamlandığını belirtti.
Mahkeme heyeti, sanıklar Yusuf İzzet Savaş ve Burak Kapucu'nun avukatlarının ek süre taleplerini, bu aşamada yargılamayı uzatmaya dönük olduğu gerekçesiyle reddetti.
Duruşmaya yarın devam edilecek.

Kaynak: AA

Ayhan Bora Kaplan, Politika, 3-sayfa, Güncel, ankara, Hukuk, Yargı, Suç, Son Dakika

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