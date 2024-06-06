Kaplan Köpek Balığı, Dikenli Karıncayiyeni Bütün Halinde Kusarak Bilim İnsanlarını Şaşırttı - Son Dakika
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Kaplan Köpek Balığı, Dikenli Karıncayiyeni Bütün Halinde Kusarak Bilim İnsanlarını Şaşırttı

Kaplan Köpek Balığı, Dikenli Karıncayiyeni Bütün Halinde Kusarak Bilim İnsanlarını Şaşırttı

Avustralya'da yapılan araştırmada, bir kaplan köpek balığının dikenli karıncayiyeni bütün halinde kusması bilim insanlarını şaşırttı. Deniz biyoloğu Dr. Nicolar Lubitz, olayın nadir bir durum olduğunu belirterek, kaplan köpek balıklarının fırsatçı bir yırtıcı olduğunu ve neyi besleyici bulduklarını yediklerini söyledi. Kaplan köpek balığının sindirim belirtisi göstermeden dikenli karıncayiyeni kusması ise stres tepkisi olarak değerlendirildi.

06.06.2024 11:59
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Avustralya'da kaplan köpek balığının, dikenli karıncayiyeni yuttuktan sonra bütün olarak kusması bilim insanlarını "hayrete" düşürdü.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Queensland eyaletinin kuzey kıyısında araştırmalarını yürüten bir grup bilim insanı, 2020-2023 döneminde takibe aldıkları kaplan köpek balıklarından birinin, Mayıs 2022'de bir dikenli karıncayiyeni bütün halinde kusarak çıkardığına tanık oldu.

Bu duruma şahit olanlardan James Cook Üniversitesinden deniz biyoloğu Dr. Nicolar Lubitz, yaptığı açıklamada, olayın kendilerini "hayrete" düşürdüğünü söyledi.

Lubitz, "Benim teorime göre, dikenli karıncayiyen bir adadan diğerine yüzüyordu, muhtemelen yiyecek ya da eş arıyordu, şansı yaver gitmedi ve büyük bir kaplan köpek balığı tarafından yakalandı." ifadesini kullandı.

Olayı "milyonda bir" şeklinde nitelendiren Lubitz, "Çok çeşitli türlerle beslendiklerini biliyoruz ancak menüde bir dikenli karıncayiyen olduğunu kesinlikle düşünmemiştim." dedi.

Lubitz, kaplan köpek balığının, muhtemel boğuşmaya karşı bir "stres tepkisi" olarak dikenli karıncayiyeni yuttuktan sonra sindirim belirtisi göstermeden "1 ya da 2 saatte" geri çıkardığını değerlendirdiklerini söyledi.

Büyük bir kaplan köpek balığının, teknik olarak bir dikenli karıncayiyeni bütün halinde yutabileceğine işaret eden Lubitz, kaplan köpekbalıklarının "fırsatçı bir yırtıcı" olduğunu ve "neyi alt edebileceğini ya da neyi besleyici bulduğunu düşünüyorsa onu yediğini" belirtti.

Lubitz, kaplan köpek balıklarının zaman zaman bu reaksiyonları verdiğini ancak "yiyeceklerini o kadar sık kusmadıklarını" kaydetti.

Kaynak: AA

Avustralya, Stres, Hayvanlar, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaplan Köpek Balığı, Dikenli Karıncayiyeni Bütün Halinde Kusarak Bilim İnsanlarını Şaşırttı - Son Dakika

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