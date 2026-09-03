Kaplan suç örgütü davasında 17 tutuklu sanığın cezaevi hali devam etti - Son Dakika
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Kaplan suç örgütü davasında 17 tutuklu sanığın cezaevi hali devam etti

Kaplan suç örgütü davasında 17 tutuklu sanığın cezaevi hali devam etti
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Yeniden görülen Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında mahkeme, 17 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava, eksikliklerin giderilmesi amacıyla 28 Aralık 2026'ya ertelendi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen 76 sanıklı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında Kaplan'ın da arasında bulunduğu 17 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Dava 28 Aralık 2026'ya ertelendi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davada, daha önce 17'si tutuklu 61 sanık hakkında verilen bazı hükümlerin istinaf mahkemesince bozulmasının ardından dosya ilk derece mahkemesinde yeniden görülmeye başlandı.

Operasyonu düzenleyen polisler, Kaplan'ın avukatları ve "M7" kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in dosyalarının birleşmesinin ardından toplam 76 sanıklı davanın görülmesine Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edildi.

Savunmaların ardından Cumhuriyet savcısı, "Ü5" kod adlı gizli tanığın gizli tanıklık sıfatının devam edip etmediğinin Gizli Tanık Bürosu'ndan sorulmasını, gelecek cevaba göre Ü5'in yeniden dinlenip dinlenilmeyeceğinin değerlendirilmesini istedi.

Savcı, buluntu telefonda parmak izi çıkan Mustafa Öztaş hakkında resen soruşturma açılması ve suç duyurusunda bulunulması talebinin ise  tarafların ayrıca suç duyurusunda bulunabileceği gerekçesiyle reddedilmesini talep etti.

Yabancı makamlardan gelen evrakların Türkçeye çevrilmesi amacıyla bilirkişi heyetine gönderilmesi talebinde bulunan savcı, soruşturmanın genişletilmesine yönelik diğer talepler ile Erkan Doğan'ın yeniden dinlenmesi ve akıl hastalığının bulunup bulunmadığının tespitine yönelik rapor alınması talebinin de yargılamanın esasına katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddedilmesini istedi.

Sanık Cengiz Haliç hakkındaki yakalama kararının devamını isteyen savcılık, tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesini, tutuklu sanıklar Ayhan Bora Kaplan ve Serdar Sertçelik'in ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm talepleri reddetti. Mahkeme, tüm sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek, eksiklerin giderilmesi için davayı 28 Aralık'a erteledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kaplan suç örgütü davasında 17 tutuklu sanığın cezaevi hali devam etti - Son Dakika

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