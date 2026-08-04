DEKAMER'den kaplumbağa dostu işletmelere plaket - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEKAMER'den kaplumbağa dostu işletmelere plaket

DEKAMER\'den kaplumbağa dostu işletmelere plaket
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEKAMER, Muğla'da çevre bilincini artıran işletmelere 'Kaplumbağa Dostu İşletme' plaketi verdi.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), deniz kaplumbağalarının korunması ve çevre duyarlılığının artırılmasına katkı sağlayan işletmelere "Kaplumbağa Dostu İşletme" plaketi verdi.

Merkez tarafından Ortaca'nın İztuzu ve Sarıgerme sahillerinde faaliyet gösteren işletmeler ile halk plajları için değerlendirme yapıldı.

İşletmeler, üreme alanlarının korunması, çevre bilinçlendirmesi, misafirlerin bilgilendirilmesi, yaralı kaplumbağaların tedavisi, ışık ve gürültü kirliliğiyle mücadele, çevre, atık ve atık su yönetimi, su kalitesinin korunması, kumsal alan hijyeni ile DEKAMER ile işbirliği kriterlerine göre incelendi.

Değerlendirme sonucunda "2026 Yılı Kaplumbağa Dostu İşletme Ödülü", Green Nature Sarıgerme, Hilton Dalaman Sarıgerme Resort Golf, TUI Blue Sarıgerme Park ile Ortaca Belediyesince işletilen Sarıgerme ve İztuzu halk plajları ile Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) Halk Plajı'na takdim edildi.

Yıllık bazdaki değerlendirmelerin ardından verilen plaketler, işletmelerde ziyaretçilerin görebileceği alanlarda sergilenecek.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, törende yaptığı konuşmada, koruma çalışmalarında yerel işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Sarıgerme kumsalındaki işletmelere desteklerinden dolayı teşekkür eden Kaska, şöyle konuştu:

"İşletmelerin ve koruma kuruluşlarının yerel işbirliği yapması, korumanın ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Bu çerçevede yuva koruma faaliyetlerine, yaralı kaplumbağaların tedavisine ve bilgilendirme çalışmalarına destek veren işletmelere plaket takdim ettik. Her yıl bu uygulamayı tekrarlayarak işbirliğini büyütmeyi ve çevrenin ancak bu şekilde korunabileceğini göstermeyi hedefliyoruz."

SARÇED Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz İlhan ise 30 yıldır insan ile doğayı bütünleştirme hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Çevreyi korumanın yanında doğayı insanlara sevdirmeyi amaçladıklarını vurgulayan İlhan, DEKAMER ile caretta carettaların korunması ve üremesine yönelik sürdürdükleri işbirliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Kaplumbağa, Ortaca, Güncel, Çevre, Muğla, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEKAMER'den kaplumbağa dostu işletmelere plaket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehir magandası otobüs şoförüne saldırdı Şehir magandası otobüs şoförüne saldırdı
Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Yürek parçalayan detay Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Yürek parçalayan detay
Samsun’da pitbull dehşeti: Küçük kızı yere savurdu, köpeğini ise ağır yaraladı Samsun'da pitbull dehşeti: Küçük kızı yere savurdu, köpeğini ise ağır yaraladı
Eski husumet sokağa taştı: Malatya’da mevsimlik işçiler birbirine girdi Eski husumet sokağa taştı: Malatya’da mevsimlik işçiler birbirine girdi
Vicdansızlığın bu kadarı ’pes’ dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı Vicdansızlığın bu kadarı 'pes' dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı
Zelenski’den Putin’i küplere bindirecek açıklama: Moskova’yı... Zelenski'den Putin'i küplere bindirecek açıklama: Moskova'yı...

14:46
MHK’den sürpriz hamle Anthony Taylor resmen göreve başladı
MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
14:29
Davutoğlu’nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
Davutoğlu'nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
14:19
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
14:19
ABD diken üstünde Binlerce kişiye bulaşan salgında korkulan oldu
ABD diken üstünde! Binlerce kişiye bulaşan salgında korkulan oldu
13:49
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 14:49:20. #7.12#
SON DAKİKA: DEKAMER'den kaplumbağa dostu işletmelere plaket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.