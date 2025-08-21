Antalya'nın Belek sahillerindeki yuvalarından çıkan nesli tükenme tehdidi altındaki kaplumbağa yavrularının zorlu yolculuğu ve denizdeki ilk anları, dron ve su altı kameralarıyla kayda alındı.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı (EKAD) Dr. Ali Fuat Canbolat, Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi Koordinatörü Cansu Ulusoy ve gönüllüler, yuvalarından çıkan kaplumbağaların mavi sularla buluşma anlarına tanıklık etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Antalya İl Temsilcisi ve su altı fotoğrafçısı Taner Şahakalkan ile İremsu Şahakalkan da görüntülemeye destek oldu.

Yavruların sahile bırakılan atıkların üzerinden geçmeye çalışması kamerada

Üç gün süren çalışmayla yavruların yuvadan çıkması, kumsalda yürümesi, sahile bırakılan atıkların üzerinden geçmeye çalışması, denizle buluşması ve mavi sularda ilerlemesi başta olmak üzere her anları kaydedildi.

Yuvadan çıkan yavruların denizle buluşmak için kumsalda verdiği mücadele ise izleyenleri hayran bıraktı.

Akdeniz'in en büyük yuvalama alanlarından biri olan Belek ve Kızılot bölgesinde yuvadan çıkan çok sayıda yavrunun denizle buluşması sürüyor.

"Büyük ekiple çalışma zorunluluğumuz var"

EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, AA muhabirine, 27 yıl önce 30 kilometre kumsalla başladıkları çalışmalarında her geçen yıl kumsallarını genişlettiklerini söyledi.

Çalışmalarını 65 kilometrelik alanda sürdürdüklerini anlatan Canbolat, şunları kaydetti:

"Geçen sene Kundu, Belek, Kızılot ve Kısalar bölgesindeki 65 kilometrelik sahilde tespit ettiğimiz yuva sayısı 6 binin üzerindeydi, bu yıl da şu ana kadar 5 bini geçti. Bu kadar büyük alanda çalışmak kolay değil, büyük ekiple çalışıyoruz. İki ana kampımız var. Belek ve Kızılot'ta eylül sonu itibarıyla 250'ye yakın Türk gönüllümüz kampa dahil olacak. 60'a yakın yurt dışından gelen yabancı gönüllerimiz var. Kumsal alan uzun, yuvalar çok fazla, onun için büyük ekiple çalışma zorunluluğumuz var."

Canbolat, çalışmalar ile gönüllülerin kampının verilen destekler sayesinde sürdürülebildiğini belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Belek Turizm Yatırımcıları Birliğinin önemli katkıları olduğunu ifade etti.

Tahsin Ceylan ise başka yaşamlara dokundukları için mutlu olduklarına değinerek, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların denizle buluşmasına tanıklık ederek, türün korunmasına katkı sağladıklarını dile getirdi.