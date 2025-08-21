Kaplumbağa Yavrularının Zorlu Yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kaplumbağa Yavrularının Zorlu Yolculuğu

21.08.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belek sahillerinde nesli tükenme tehdidi altındaki kaplumbağa yavruları denizle buluştu.

Antalya'nın Belek sahillerindeki yuvalarından çıkan nesli tükenme tehdidi altındaki kaplumbağa yavrularının zorlu yolculuğu ve denizdeki ilk anları, dron ve su altı kameralarıyla kayda alındı.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı (EKAD) Dr. Ali Fuat Canbolat, Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi Koordinatörü Cansu Ulusoy ve gönüllüler, yuvalarından çıkan kaplumbağaların mavi sularla buluşma anlarına tanıklık etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Antalya İl Temsilcisi ve su altı fotoğrafçısı Taner Şahakalkan ile İremsu Şahakalkan da görüntülemeye destek oldu.

Yavruların sahile bırakılan atıkların üzerinden geçmeye çalışması kamerada

Üç gün süren çalışmayla yavruların yuvadan çıkması, kumsalda yürümesi, sahile bırakılan atıkların üzerinden geçmeye çalışması, denizle buluşması ve mavi sularda ilerlemesi başta olmak üzere her anları kaydedildi.

Yuvadan çıkan yavruların denizle buluşmak için kumsalda verdiği mücadele ise izleyenleri hayran bıraktı.

Akdeniz'in en büyük yuvalama alanlarından biri olan Belek ve Kızılot bölgesinde yuvadan çıkan çok sayıda yavrunun denizle buluşması sürüyor.

"Büyük ekiple çalışma zorunluluğumuz var"

EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, AA muhabirine, 27 yıl önce 30 kilometre kumsalla başladıkları çalışmalarında her geçen yıl kumsallarını genişlettiklerini söyledi.

Çalışmalarını 65 kilometrelik alanda sürdürdüklerini anlatan Canbolat, şunları kaydetti:

"Geçen sene Kundu, Belek, Kızılot ve Kısalar bölgesindeki 65 kilometrelik sahilde tespit ettiğimiz yuva sayısı 6 binin üzerindeydi, bu yıl da şu ana kadar 5 bini geçti. Bu kadar büyük alanda çalışmak kolay değil, büyük ekiple çalışıyoruz. İki ana kampımız var. Belek ve Kızılot'ta eylül sonu itibarıyla 250'ye yakın Türk gönüllümüz kampa dahil olacak. 60'a yakın yurt dışından gelen yabancı gönüllerimiz var. Kumsal alan uzun, yuvalar çok fazla, onun için büyük ekiple çalışma zorunluluğumuz var."

Canbolat, çalışmalar ile gönüllülerin kampının verilen destekler sayesinde sürdürülebildiğini belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Belek Turizm Yatırımcıları Birliğinin önemli katkıları olduğunu ifade etti.

Tahsin Ceylan ise başka yaşamlara dokundukları için mutlu olduklarına değinerek, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların denizle buluşmasına tanıklık ederek, türün korunmasına katkı sağladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Kaplumbağa, Belgesel, antalya, Güncel, Sağlık, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaplumbağa Yavrularının Zorlu Yolculuğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı
Edin Dzeko’dan Türkiye için flaş sözler Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 11:31:07. #7.13#
SON DAKİKA: Kaplumbağa Yavrularının Zorlu Yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.