Kaptan Öztürk Kürelioğlu'nun kaybolma çalışmaları sona erdi

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan kaptan Öztürk Kürelioğlu'nu bulmaya yönelik dalgıçların yürüttüğü çalışma sona erdi.

Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta batan "Maviş" isimli teknenin kaptanı Kürelioğlu'nu bulmak için Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Samsun ve Sinop emniyet müdürlüklerinden dalgıç polislerin sürdürdüğü arama çalışması sonlandırıldı.

Helikopter, dron, sualtı görüntüleme ve kurtarma cihazlarıyla (ROV) yapılan aramalarda, şu ana kadar kayıp kaptana ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bundan sonra bölgede devriye atacağı kaydedildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne batmıştı. Denizden gelen sesler üzerine yakındaki balıkçı teknesindekiler, batan teknedeki 3 kişiyi kurtarmış, kaybolan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Ekipler, Esmanur Gülcan ve Hülya Mütevelli'nin cesedini Gideros Koyu açıklarında bulmuş, tekne de jandarma ekipleri tarafından sudan çıkartılmıştı.