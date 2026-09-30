Kaptanının bıçaklandığı iddia edilen Flydubai uçağının 174 yolcusu Tel Aviv'e indi - Son Dakika
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Kaptanının bıçaklandığı iddia edilen Flydubai uçağının 174 yolcusu Tel Aviv'e indi

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Kaptanının bıçaklandığı iddia edilen Flydubai uçağının 174 yolcusu Tel Aviv\'e indi
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Tebük'e acil iniş yapan Flydubai uçağının 174 yolcusunu taşıyan uçak Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'na indi. Kızıl Davut Yıldızı bir yolcunun travma nedeniyle hastaneye nakledildiğini bildirdi; yardımcı pilotun kaptanı bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığı iddia edildi.

Suudi Arabistan'ın Tebük kentindeki Prens Sultan bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai uçağındaki yolcuları taşıyan uçak İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Ben Gurion'a inen uçakta 174 yolcunun bulunduğunu aktardı.

Uçak 18: 30 sularında Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaparken İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, uçaktaki hiçbir yolcunun acil tedaviye ihtiyaç duymadığını, bir yolcunun travma sebebiyle hastaneye nakledildiğini bildirdi.

Öte yandan haberde, Ummanlı olduğu ve uçağı kaçırma girişiminde bulunduğu iddia edilen yardımcı pilot tarafından bıçaklanan pilotun ise Hindistanlı Smith Machchar olduğu öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN, uçaktaki yolcuları havalimanında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun karşıladığı görüntüleri paylaştı.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700" ardından uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını aktarmış, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen son haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpit kapısını kırarak içeri girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayın pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretler olduğunu iddia ederken Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kaptanının bıçaklandığı iddia edilen Flydubai uçağının 174 yolcusu Tel Aviv'e indi - Son Dakika
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