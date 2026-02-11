Kaputta Yolcu Taşıyan Sürücüye Cezası Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kaputta Yolcu Taşıyan Sürücüye Cezası Kesildi

11.02.2026 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de otomobil kaputunda yolcu taşıyan sürücüye 12.875 TL ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde otomobilinin kaput kısmına bir kişiyi bindirip yolculuk yaptıran K.Ş. isimli sürücüye 12 bin 875 TL idari para cezası uygulandı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri abartı egzozla çevreye rahatsızlık verdiği ve motor kaputunda yolcu taşıdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Mustafapaşa Beldesinde belirtilen alanda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, söz konusu sürücünün K.Ş. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından sürücü K.Ş.'ye 12 bin 875 TL idari para cezası uygulanırken, otomobil ise trafikten men edildi.

Öte yandan, yol üzerindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin motor kaputunda yolcu bulunduğu sırada trafikte seyir ettiği görüldü.

Haber: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, Nevşehir, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaputta Yolcu Taşıyan Sürücüye Cezası Kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor Sıfır zam alabilirler Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler
Hayatının baharındaydı Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi
CHP’de Akın Gürlek alarmı Tüm vekiller “acil“ koduyla Meclis’e çağırıldı CHP'de Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller "acil" koduyla Meclis'e çağırıldı
Menajer Ayşe Barım’ın yargılandığı davada karar günü Menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davada karar günü
Yıllar sonra ortaya çıktı Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

00:06
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
23:31
CHP’li Başarır Meclis’teki kavgadan önce Gürlek’le selamlaşmış
CHP'li Başarır Meclis'teki kavgadan önce Gürlek'le selamlaşmış
22:33
Trump’tan açıklama geldi Netanyahu Beyaz Saray’dan eli boş dönüyor
Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
22:33
Melih Gökçek’ten TBMM’deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
Melih Gökçek'ten TBMM'deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
22:25
ABD’de Epstein’in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
21:23
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 00:13:14. #7.11#
SON DAKİKA: Kaputta Yolcu Taşıyan Sürücüye Cezası Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.