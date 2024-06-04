Kayseri Yahyalı'daki Kapuzbaşı Şelaleleri'nde Onarım Çalışması Başladı - Son Dakika
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Kayseri Yahyalı'daki Kapuzbaşı Şelaleleri'nde Onarım Çalışması Başladı

Kayseri Yahyalı\'daki Kapuzbaşı Şelaleleri\'nde Onarım Çalışması Başladı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri giriş yolunda onarım ve çevre düzenleme çalışması başlatıldı. Çalışmalar nedeniyle 28 Haziran 2024 tarihine kadar ulaşım kapalı olacak. Şelalelere alternatif olarak Taşoluk-Ulupınar yolu kullanılabilecek.

04.06.2024 11:18
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri giriş yolunda onarım ve çevre düzenleme çalışması başlatıldı.

Yahyalı Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kapuzbaşı Şelaleleri giriş yolu Büyükçakır Mahallesi çıkışı ile Aladağlar Milli Parkı giriş yolu, onarım ve çevre düzenleme çalışması dolayısıyla 28 Haziran 2024 tarihine kadar ulaşıma kapalı olacak.

Kapuzbaşı Şelaleleri'ne ulaşım, alternatif olarak Taşoluk- Ulupınar yolu üzerinden sağlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Yahyalı'daki Kapuzbaşı Şelaleleri'nde Onarım Çalışması Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Yahyalı'daki Kapuzbaşı Şelaleleri'nde Onarım Çalışması Başladı - Son Dakika
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