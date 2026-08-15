Kapuzbaşı Yoluna Çizgi Çalışması Tamamlandı

Yahyalı ilçesinde, Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda gerçekleştirilen çizgi çalışması tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince, Kapuzbaşı Şelaleleri'ne ulaşımı sağlayan yolda çizgi çalışması yapıldı.

Yaklaşık 45 kilometrelik güzergahta yapılan çalışmalarda 10 ton boya kullanıldı.

Kapuzbaşı yolu, 2 milyon liralık çalışmayla özellikle gece seyahatleri için daha güvenli hale getirildi.