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Kar kalınlığı 4 metreye ulaştı, kepçe kar içinde neredeyse kayboldu - Son Dakika
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Kar kalınlığı 4 metreye ulaştı, kepçe kar içinde neredeyse kayboldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Kartal Tepesi'nde kar kalınlığı 4 metreyi aştı, kepçe karların içinde neredeyse kayboldu. Karlıova ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Kartal Tepesi'nde kar kalınlığı 4 metreye ulaştı. İş makinesinin karla mücadelesi cep telefonu kamerasına yansırken, kepçenin kar içinde neredeyse kaybolduğu görüldü. Bölgede gece gündüz karla mücadelenin devam ettiği öğrenildi.

Kar kalınlığı 4 metreye ulaştı, kepçe kar içinde neredeyse kayboldu
11.01.2024 - 20:28,  Güncelleme: 20:28
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Kar kalınlığı 4 metreye ulaştı, kepçe kar içinde neredeyse kayboldu

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Kartal Tepesi'nde kar kalınlığı 4 metreyi aştı, kepçe karların içinde neredeyse kayboldu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisini devam ettiren kar, hayatını zaman zaman zorlaştırmaya devam ediyor. Karlıova ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Kartal Tepesi'nde kar kalınlığı 4 metreye ulaştı. İş makinesinin karla mücadelesi cep telefonu kamerasına yansırken, kepçenin kar içinde neredeyse kaybolduğu görüldü.

Bölgede gece gündüz karla mücadelenin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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