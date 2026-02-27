Kar nedeniyle kapanan yolda hasta kurtarıldı - Son Dakika
Kar nedeniyle kapanan yolda hasta kurtarıldı

Kar nedeniyle kapanan yolda hasta kurtarıldı
27.02.2026 23:23
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kar yağışı sonrası kapalı yolda hasta, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle hastaneye yetiştirildi.

Erbaa'ya bağlı Yurtalan köyünde yaşayan 33 yaşındaki Mesut Demiroğlu, kasık ağrısı ve halsizlik yaşaması üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yolun kardan kapalı olması üzerine çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 1,5 saatte güzergahı ulaşıma açtı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Demiroğlu, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erbaa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşlarımızın sağlık ve ulaşım hizmetlerine erişiminin kesintisiz sağlanması amacıyla İlçe Özel İdare ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda Yurtalan köyümüzde ikamet eden 33 yaşındaki Mesut Demiroğlu isimli vatandaşımızın kasık ağrısı ve halsizlik şikayetleri üzerine yürütülen koordineli çalışma sonucu, İlçe Özel İdare ekiplerimizin yol açma çalışmaları sayesinde hasta kurtarma operasyonu gerçekleştirilmiş, vatandaşımız sağlık ekiplerine güvenli şekilde ulaştırılarak hastaneye sevki sağlanmıştır."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar nedeniyle kapanan yolda hasta kurtarıldı - Son Dakika

21:35
SON DAKİKA: Kar nedeniyle kapanan yolda hasta kurtarıldı - Son Dakika
