Gülistan Doku soruşturmasında 14. şüpheli için kırmızı bülten hazırlığı

14.04.2026 18:00
Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. 2022 yılında ABD'ye giden şüpheli Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Altaş hakkında uluslararası düzeyde aranması için "kırmızı bülten" çıkartılması yönünde talepte bulunması bekleniyor. Öte yandan Altaş'ın, gözaltına alınan şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu biliniyor.

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında dosya 6 yılın ardından yeniden açıldı.

BİR İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Son olarak gözaltına alınan 13 şüphelinin ardından bir isim hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre, 2022 yılında ABD'ye giden ve bu tarihten bu yana Türkiye’ye giriş yapmayan Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.  Altaş hakkında uluslararası düzeyde aranması için "kırmızı bülten" çıkartılması yönünde talepte bulunması bekleniyor.

Altaş'ın, gözaltına alınan şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu biliniyor.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp bulunan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlenmişti.

Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararı verilen 13 kişinin arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun sevgilisi Zeinal A'nın da bulunduğu öğrenilmişti.

