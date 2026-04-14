Gülistan Doku soruşturmasında 14. şüpheli için kırmızı bülten hazırlığı

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında dosya 6 yılın ardından yeniden açıldı.

BİR İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Son olarak gözaltına alınan 13 şüphelinin ardından bir isim hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre, 2022 yılında ABD'ye giden ve bu tarihten bu yana Türkiye’ye giriş yapmayan Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Altaş hakkında uluslararası düzeyde aranması için "kırmızı bülten" çıkartılması yönünde talepte bulunması bekleniyor.

Altaş'ın, gözaltına alınan şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu biliniyor.