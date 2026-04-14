Şenol Güneş'ten Dünya Kupası tahmini: O aşamaya kadar rahat yükseliriz
Şenol Güneş'ten Dünya Kupası tahmini: O aşamaya kadar rahat yükseliriz

14.04.2026 18:23
Bolu'da düzenlenen 'Spor Turizmi Çalıştay ve Paneli'ne katılan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar rahat yükselebileceğini söyledi. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını ve Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın performansını da değerlendiren Güneş, Türk futbolundaki hakem tartışmalarına yönelik ise, "Ülke futbolunda adaleti sarsan bir kaosa getirdiler bizi. Kimse hiçbir hakeme inanmıyor" dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 'Doğanın Kalbi Bolu'da Spor Turizmi Çalıştay ve Paneli', Türk sporunun önde gelen isimleri Ertuğrul Sağlam, Şenol Güneş, Suat Çelen ve Harun Erdenay'ı bir araya getirdi. 

BAİBÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salon'da organize edilen panelin moderatörlüğünü ise İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy üstlendi. Öğrencilerin ve sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği panelde, Türk sporuna hem sporcu hem de yönetici ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet eden usta isimler, salonu dolduran gençlere kariyer yolculuklarındaki tecrübelerini aktardı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMALAR

Etkinliğe katılan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, etkinlik sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güneş; A Milli Takım'ın durumu, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve Türk futbolundaki hakem tartışmaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''ÇEYREK FİNALE KADAR RAHAT GELEBİLECEK GÖRÜNTÜ VAR''

A Milli Futbol Takımı'nın son durumu ve turnuva beklentileri hakkında konuşan Güneş, "Geçmişteki başarıyı sağlayan tüm yönetimi, başkanı, teknik heyeti, oyuncuları kutluyorum. Taraftarıyla, milletiyle beraber birlikte o sonucu aldığımızda hem mutlu hem gururlu olduk ama artık o geride kaldı. Yeni bir dönem, yeni bir heyecan. Genç bir kadromuz var. Şimdiki başkan, yönetim, teknik direktör Montella ve ekibini, bütün oyuncuları kutluyorum, hepsine başarılar diliyorum. Daha hem genç, daha hem tecrübeli, daha üst seviye takımlarda oynayan şu andaki oyuncularımızın orada aldığı tecrübeyle başarılı olmasını bekliyorum. 32 takımın oynandığı bir 2002 Dünya Kupası, şimdi ise 48 takımın katıldığı bir Dünya Kupası var. Görünen o ki, umarım öyle olur, gruptan çıkmamız son 16'yı geçmemizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Yarı finale çıkmamız ve inşallah kupayı almamız temennimizdir ama çeyrek finale kadar rahat gelebilecek bir görüntüsü var şu anda kağıt üzerinde. Ama önemli olan sahada oynanan futbol. Daha da önemlisi ülkenin temsilidir. Katılmakla bu temsil adaylığını kazanmış olduk. Ama şimdi orada hem oyuncusuyla, yönetimiyle, taraftarıyla bırakacağımız intiba çok daha önemli. Ülkemize yakışır bir intiba olsun. Fair-play içerisinde davranışlar olsun, örnek davranışlar. Benim için 2002 Dünya Kupası'ndan örnek verirsek, aldığımız sonuçtan çok, iki ev sahibini elediğimizdeki bıraktığımız izler ve özellikle 3.'lük maçında Koreli oyuncularıyla bizim oyuncuların birlikte tribünü selamlaması ve futbolun dostluk kardeşlik olduğunu göstermesi önemliydi" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ SÖZLERİ

Genç yetenekler Arda Güler ve Kenan Yıldız hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Bütün oyuncular için genel konuştum. İşte bunlardan ikisi zaten Arda ile Kenan. İkisi de çok üst seviye takımda oynuyorlar. Hem milli takımımızda oynuyorlar. Çok büyük bir avantaj Türkiye için. Genç yaşta hem yetenek olarak hem karakter olarak üst seviyede. Tabii her ikisi de bunu yapar, diğer oyuncularımız da bunu yapabileceğini düşünüyorum. Ama mesela Kenan'ın Kosova maçında Dünya Kupası'na katıldığımız andaki fair-play davranışı bizim iftihar edeceğimiz bir olay. Gurur duyuyoruz onlarla" diye konuştu.

''KİM HAK EDİYORSA O OLSUN''

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, "Süper Lig, uzak olduğum konu. Şu anda da onunla ilgilenmiyorum. Futbol yarışına bakarsak, 4 takım şu anda iddialı durumda görünüyor. Bunlardan ilk ikisi, ilk üçü daha avantajlı. Galatasaray önde olduğu için bir avantajı var ama futbolda her sonuç var. Kim hak ediyorsa o olsun. Futbol güzel oynansın, rekabet yapılsın, kavga edilmesin" şeklinde konuştu.

''KİMSE HİÇBİR HAKEME İNANMIYOR''

Türk futbolunun en çok tartışılan konusu olan hakemler hakkında sert eleştirilerde bulunan Güneş, "Hakemlerimizin iki yıldan beri, üç yıldan beri ders alması gerekiyor. Hakemlere görev verenlerin de biraz sorumluluk alması gerekiyor. Çünkü ülke futbolunda adaleti sarsan bir kaosa getirdiler bizi. Ben hakemleri yönetenlere söylüyorum. Yani onları geçen sene savunurken, şimdi çıkıp hiçbir şey söyleyemeyen yöneticilerine söylüyorum. Önceki hakemleri gönderirken ne düşündünüz? Şimdiki hakemleri getirirken ne düşündünüz? Ülkenin hakemlerin, hakemlerin geldiği hal, ondan daha önemlisi takımların adalet duygusunun, seyircinin adalet duygusunun sarsıldığı bir duruma geldik. Kimse hiçbir hakeme inanmıyor, kimse adaletli olduğunu düşünmüyor. Herkes kendi açısından haklı olduğunu gösteriyorsa o işi yönetenlere sormak lazım" şeklinde konuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Papa ile arası gerildi, Trump’tan geri adım geldi O paylaşımı sildi Papa ile arası gerildi, Trump'tan geri adım geldi! O paylaşımı sildi
Nijerya’da Boko Haram’ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü Nijerya'da Boko Haram'ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü
Bolu’da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı Bolu'da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı
56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı 56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı
Galatasaray’da kadro dışı kararı Galatasaray'da kadro dışı kararı
Trump’ın kapısına giden kurye neye uğradığını şaşırdı Diyalogları dikkat çekti Trump’ın kapısına giden kurye neye uğradığını şaşırdı! Diyalogları dikkat çekti
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
Amatör maçta rakibine defalarca tekme atan futbolcu tutuklandı Amatör maçta rakibine defalarca tekme atan futbolcu tutuklandı
Esenler Erokspor kazandı, Sakaryaspor 1. Lig’e veda etti Esenler Erokspor kazandı, Sakaryaspor 1. Lig'e veda etti
Evlenmek için Aksaray’a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
Yüksek sesle konuşan müşteriyi uyaran garson, bıçakla ağır yaralandı Yüksek sesle konuşan müşteriyi uyaran garson, bıçakla ağır yaralandı

18:30
Trump’tan İran açıklaması Müzakereler için tarih verdi
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi
18:08
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
17:41
İsrail basınından Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye analizi
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi
17:24
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
17:20
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
17:11
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
16:53
Ayasofya’da alçak provokasyon Polis iki Yunan’ı hemen yakaladı
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
16:38
İsrail, müzakere günü Lübnan’ı vurdu Gelen görüntüler korkunç
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
15:35
Sivas’ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
Sivas'ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
12:12
Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi
Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi
