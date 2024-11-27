Kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastasına yardım

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Nevşehir'de, kar nedeniyle iç yolları kapanan köyde mahsur kalan diyaliz hastası, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye nakledildi.

Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyünde 23 yıldır diyaliz tedavisi gören 54 yaşındaki Yaşar Günaydın, bölgede hafta sonundan beri etkili olan kar ve tipi nedeniyle hastaneye gidemediğini belirterek, İl Özel İdaresinden yardım istedi.

Köye sevk edilen iş makinesi yolu açarken Nevşehir Devlet Hastanesine ait hasta nakil aracı Günaydın'ın evine ulaştı.

Sağlık ekibince evinden alınan Günaydın, Nevşehir Hacı Mustafa ve Türkan Öbekli Diyaliz Merkezine götürüldü.

Günaydın, gazetecilere, evinin köyün çıkışında olduğunu, rahatsızlığı nedeniyle kapanan yolu yürüyemediğini belirterek, "Pazar günü kar ve tipi olunca yollar kapandı, diyalize gidemedim. Özel İdaresi yetkililerini arayıp yardım talebinde bulundum. Onlar da sabah iş makinesi gönderip yolu açtılar." diye konuştu.