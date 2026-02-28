Tokat- Sivas kara yolunda kar nedeniyle yolda kalan araçlardaki vatandaşlara, AFAD ve Kızılay kumanya dağıttı.
Tokat-Sivas kara yolunda Çamlıbel geçidinde etkili olan kar nedeniyle çekici türü araçlar bir benzin istasyonunda bekletiliyor.
AFAD ve Kızılay ekipleri, kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı.
Kara yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.
Kar Nedeniyle Yolda Kalanlara Kumanya
