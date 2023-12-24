Kar ve tipi Pülümür'de hayatı olumsuz etkiledi

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Pülümür- Erzincan karayolunda zincirsiz araçların geçişine izin verilmezken birçok köy yolu da ulaşıma kapatıldı. Bazı noktalara ise elektrik verilemediği öğrenildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı kar yağışı uyarısı, Tunceli'nin birçok ilçesinin etkisini altına aldı. Pülümür ilçesinde etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde tipiye dönüştü. Pülümür- Erzincan karayolunda zincirsiz araç geçişlerine izin verilmezken birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Ayrıca birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatırken, Karayolları Şube Şefliğine bağlı ekipler Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda karla mücadele çalışması başlattı. Ayrıca elektrik kesintisi yaşanan bölgeler için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.