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Kar yağışı nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kar yağışı nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

KAYSERİ-Malatya yolunda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 3 TIR ve 5 otomobil birbirine çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kar yağışı nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
12.01.2024 - 20:34,
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KAYSERİ- Malatya yolunda, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kayseri-Malatya yolunun girişi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan sürücülerin kontrolünden çıkan 3 TIR ve 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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