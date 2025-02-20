Kar Yağışı Nedeniyle Paletli Ambulanslar Göreve Başladı

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Başkent'te etkili olan kar yağışı nedeniyle hastaneye ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların imdadına paletli ambulanslar yetişti.

Dün akşam saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alan yoğun kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sağlık Bakanlığının zorlu kış şartlarının yaşandığı illerde kar üzerinde gidebilen paletli ambulansları, hastaneye gitmekte güçlük çeken vatandaşların imdadına yetişti.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kar ve buzda rahat hareket edebilmesi için özel palet sistemine sahip tam teşekküllü acil müdahale ekipmanlarıyla donatılan kar paletli 3 ambulans, Beypazarı, Oran ve Konya Kulu'da konuşlandırıldı.

Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle paletli ambulanslar sabah erken saatlerde de görev yaptı.

Çankaya Dodurga Mahallesi'nde yüksek tansiyon ve kusma şikayetleri olan 81 yaşındaki kadın hasta için ambulans talebinde bulunuldu.

Bunun üzerine, bölgede hazır bulunan kar paletli ambulans görevlendirildi.

Adrese ulaşan ambulans ve sağlık ekibi tarafından hastanın ilk müdahalesi yapıldıktan sonra uygun hastaneye nakledildi.