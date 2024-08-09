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KARA, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 3 sayılı üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullülerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesi gereğince Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin, görevi ve pozisyonu değiştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 Generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.