Kara Haydar soruşturmasında toplam 2 milyar 475 milyon 395 bin TL ele geçirildi - Son Dakika
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Kara Haydar soruşturmasında toplam 2 milyar 475 milyon 395 bin TL ele geçirildi

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Kara Haydar soruşturmasında toplam 2 milyar 475 milyon 395 bin TL ele geçirildi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kara Haydar soruşturmasında Antalya'daki iş yerinde 1 milyar 541 milyon 395 bin TL'ye el konuldu. 6 Ekim'de 5 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken 8'i tutuklandı; ele geçirilen toplam para 2 milyar 475 milyon 395 bin TL'ye ulaştı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya'daki bir iş yerinde 1 milyar 541 milyon 395 bin TL'ye el konuldu. Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen son dalga operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, 8'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda 'Vanlı Kara Haydar' lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın yönettiği değerlendirilen yapıya yönelik operasyonlar genişletildi. Savcılığa başvuran müştekinin, kaynağı belirsiz paraların yasa dışı yöntemlerle yurt içine getirildiğini ve ülke içerisinde transfer edildiğini ileri sürerek şikayette bulunması üzerine genişletilen operasyonda Hakkı D. hakkında yakalama kararı çıkarılıp, gözaltına alındı. Hakkı D. ifadesinde, Tançalan'ın yurt dışından yasa dışı yöntemlerle getirildiğini öne sürdüğü paraların ülke içerisinde transfer edilmesi faaliyetlerinde bulunduğunu, çeşitli kişilere yüksek miktarda döviz göstererek para transferi gerçekleştirdiği izlenimi oluşturduğunu ve bu yöntemle kişilerden para aldığını ileri sürdü.

Soruşturma kapsamında 6 Ekim'de Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen son dalga operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında Antalya'daki bir iş yerinde gerçekleştirilen aramada da 1 milyar 541 milyon 395 bin TL ele geçirildi. Ele geçirilen paraların kaynağının, gerçeklik durumunun ve suçla bağlantısının belirlenmesi için inceleme sürerken, soruşturma kapsamında toplam ele geçirilen para miktarı 2 milyar 475 milyon 395 bin TL'ye ulaştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İzzet K., Oğuzhan İ., Zeynalabedin T., Ferhat P., Nilgün O., Ramazan T., Cemal K. ve Ozan D. hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
Ankara Başsavcılığı3. SayfaAntalya6 EkimGüncelSuçSon Dakika

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