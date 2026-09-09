Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı

Düğününde geline takılan kilolarca altınla gündem olan 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.

Olayın yankıları sürerken Vanlı Kara Haydar gibi korumalarıyla yürüyüp kendini kayda aldıran Buket Yıldırım isimli kadının paylaşımı sosyal medyada dolaşıma girdi. Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Bu ülke nasıl bir imtihandan geçiyor?", "Devlet bunları araştırsın artık", "Nasıl bir döneme denk geldik" şeklinde yorumlar yapıldı.