Kara Kuvvetleri Komutanı Isparta\'da incelemelerde bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Isparta'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığını ve Kara Havacılık Okul Komutanlığını ziyaret eden Orgeneral Bayraktaroğlu, pilot adaylarının uçuş eğitimlerinde kullanılan ve envantere yeni alınan AW 119 temel eğitim helikopteriyle test uçuşu yaptı.

Yerli ve milli savunma sanayi tarafından üretimi gerçekleştirilen T-129 ATAK, T-70 Genel Maksat Helikopteri ve TB-2 Bayraktar İHA'ları inceleyen Bayraktaroğlu, pilot eğitimlerini de yerinde denetledi.