Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, yaralı askerleri ziyaret etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, hastanede tedavi gören yaralı askerleri ve gazileri ziyaret ederek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesinin selamlarını iletti.