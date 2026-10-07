Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, Polonyalı mevkidaşı Fajkowski ile bir araya geldi

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Polonya Kara Kuvvetleri Müfettişi Tümgeneral Piotr Fajkowski ve beraberindeki heyet ile Kara Kuvvetleri Komutanlığında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Polonya Kara Kuvvetleri Müfettişi Tümgeneral Piotr Fajkowski ve beraberindeki heyet ile Kara Kuvvetleri Komutanlığında bir araya geldi.