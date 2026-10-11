Kara Kuvvetleri, Mehmetçikle Bir Gün Projesi'nde öğrencileri kışlalarda ağırladı - Son Dakika
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Kara Kuvvetleri, Mehmetçikle Bir Gün Projesi'nde öğrencileri kışlalarda ağırladı

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Kara Kuvvetleri, Mehmetçikle Bir Gün Projesi\'nde öğrencileri kışlalarda ağırladı
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MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerin 23 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında 'Mehmetçikle Bir Gün Projesi' kapsamında çeşitli illerde eğitim gören öğrencileri kışlalarda ağırladığını bildirdi. Öğrenciler, askerlik mesleğini yakından tanıma imkanı buldu.

ÇEŞİTLİ illerde eğitim gören öğrenciler, 23 Eylül- 6 Ekim tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birlik ve kışlaları ziyaret etti.

MSB tarafından 'Mehmetçikle Bir Gün' notuyla yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı birliklerimiz, 23 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında 'Mehmetçikle Bir Gün Projesi' kapsamında ülkemizin çeşitli illerinde eğitim gören öğrencilerimizi kışlalarımızda misafir etti. Öğrencilerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve askerlik mesleğini yakından tanıma fırsatı bulurken Mehmetçiklerimizle unutulmaz bir gün geçirdi" denildi.

Kaynak: DHA
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