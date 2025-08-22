Kara Mizahın Yeni Adı: Temiz Para

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii, kara mizah tutkunlarını ekran başına çağıran yeni orijinal yapımı "Temiz Para"yı izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Çekimleri tamamlanan dizinin yönetmen koltuğuna Hakan Algül otururken, senaryoyu Yaşar Arak, Resul Ertaş ve Ömer Pınar kaleme aldı.

Para, güç ve hayatta kalma savaşının işleneceği dizinin başrollerinde Safa Sarı, Damla Sönmez, Saygın Soysal ve Özge Özder yer alıyor.

"Karakterim çok saf, temiz, anne kuzusu"

AA muhabirine açıklamada bulunan oyuncu ve stand up'çı Safa Sarı, dizide izleyicilerin hataların birbirini yakınlaştırdığı insanları göreceklerini belirterek, "Yanlış yola sapmış karakterlerin bir şekilde doğru yolu bulma çabasını da görecekler. İnşallah izleyiciler sever. Biz gerçekten güzel emek vererek çalıştık." dedi.

Sarı, dizide oynadığı karaktere dair şunları anlattı:

"Karakterim çok saf, temiz, anne kuzusu, annesinin balı, bir tanesi ama her insan gibi o da bir gaflete düşüyor, bir yanlış yapıyor. O yanlış doğrultusunda bir hikaye ortaya çıkıyor. Böyle bir karakter ve ismi de Soner. Şu an anlatırken bile Soner'e üzülüyorum, acıyorum. Doğru yolu bulma çabası, beni çok mutlu eden tarafı. Güzel, saf ve temiz bir adam, inşallah izleyiciler de sever."

Ekip arkadaşlarıyla çok iyi anlaştığından bahseden Sarı, "Ben çok mutluyum. İnşallah onlar da benden mutlulardır. Çekimler güzel geçti. Oyuncu arkadaşlarım, abilerim, ablalarım var." ifadelerini kullandı.

Safa Sarı, bu sezon stand up gösterilerine daha fazla ağırlık vereceğini dile getirerek,"7,5 aylık bir kızım var. Bütün planlarım kızımla ilgili. Onun aşama aşama büyümesini gözlemliyorum. Onunla daha çok vakit geçirmek gibi planlarım var. Şu an hali hazırda 'Çok Güzel Hareketler' devam ediyor. Ondan arta kalan zamanda da stand up var. Ondan da arta kalan bir zaman olursa başka bir proje düşünürüm." diye konuştu.

"10 bölüm çektik"

Dizide "Fatih" karakterini canlandıran Saygın Soysal da dizinin konusuna değinerek, şunları kaydetti:

"Fatih ve Soner aslında bir ikili. Bir şekilde hayat onları karşılaştırmış. İkisi de belli hatalar yapmışlar. O hatayı telafi etmek için ellerinde belli bir imkan var. Biraz karanlık işlere bulaşıyorlar ve kaybettikleri parayı bulmaya çalışan iki insan. Ben de bunların içindeki Fatih karakterini oynuyorum. Fatih, Soner'e nazaran biraz daha bu gayrimeşru alemi biliyor. Ama sonra sinemanın büyüsüne ikisi de kapılıyor. Fatih'in çocukluğundan getirdiği bir mazisi de var. Sinemacı olmaya merak salan fazla romantik mi yarım akıllı mı desem iki karakterden birini oynuyorum."

Soysal, sinemacılıkla ilgisi olmayan insanların sektöre girip, batıp çıkmasının bu dizide işlendiğine işaret ederek, "Dolayısıyla ilk kez işlenen bir konu olduğu için ben merak edip bu diziyi izlerdim. Çekimler 45 gün sürdü. 10 bölüm dizi çektik, yorucuydu." dedi.

"Temiz Para"nın tabii platformundaki ikinci projesi olduğunu söyleyen Soysal, "Geçen yıl 'Siyah Bere'de oynamıştım ama daha önce TRT'de birkaç işte oynadım. Şimdi önümüzdeki dizilere bakıyoruz." ifadesini kullandı.

"Uzun zamandır Türkiye'de yapılmamış bir absürtlükte bir kara komedi izleyecekler"

Oyuncu Damla Sönmez ise uzun zamandır komedi türü bir yapımda yer almak istediğini belirterek, "Televizyon kanallarında daha çok dram izleniyor ve dram alışkanlığımız çok oturmuş durumda. Okul zamanlarından beri tiyatroda komedi yaptım ama televizyonda ya da sinemada komedi yapmamıştım. Bu senaryoyu okuduğumda da çok güldüm. Bir yandan da Safa, Saygın ve diğer oyuncularımızın bir kısmı belliydi. Onların isimlerini duymak da çok etkiledi beni." değerlendirmesini yaptı.

Dizide "Hande Yılmaz" karakterini oynadığını dile getiren Sönmez, şunları kaydetti:

"Hande bir oyuncu. Zamanında çok başarılı işler de yapmış. Sonra bir evlilik geçiriyor. Evlilik sırasında biraz yalnız kalıyor, narsistik bir ilişki yaşıyor. Kötü bir boşanmadan sonra çocuğunun velayeti de elinden alınıyor. Hande, bütün bunları yaşarken çok öfkeli bir kadına dönüştüğü için sektörde 'Aman onunla çalışmayın, yapmayın etmeyin, filmi batırır.' diyorlar. Ama bizim hikayemizde da aslında karakterlerimiz için önemli olan filmin batması. O yüzden Hande Yılmaz'ı da filme dahil ediyorlar. Onlar filmin batmasını isterken, Hande'nin çok ciddi bir şekilde bu filmin çok iyi olmasına ihtiyacı var ki kendi ayaklarının üzerinde dursun, çocuğunun velayetini geri alabilsin ve olaylar bu şekilde gelişiyor."

Sönmez, çekimlerde ve provalarda çok güldüklerini anlatarak, "Birbirimizi frenlemek zorunda kaldık. Hakikaten çok eğlendik. Çok fazla merak ettiğim sahne var. Bütün projeyi çok merak ediyorum. Umarım seyircimiz de sever. Çok eğleneceklerini düşünüyorum. Bence uzun zamandır Türkiye'de yapılmamış bir absürtlükte bir kara komedi izleyecekler." değerlendirmesini yaptı.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ümit Beste Kargın, Özge Özder, Özlem Tokaslan ve Erdal Cindoruk da yer alıyor.

"Temiz Para"nın özetle konusu şöyle:

"Mafyanın kara parasını yöneten kurnaz muhasebeci Soner, büyük bir meblağı bahislerde kaybeder. Canını kurtarmak için mafyaya sıra dışı bir teklif sunar ve bu teklif parayı film sektöründe temizlemektir. Mafya babası bu fikri kabul eder ve Soner'i denetlemesi için sağ kolu Fatih'i görevlendirir. Ancak ne Soner ne de Fatih'in sinema dünyasından zerre kadar anladığı yoktur. Film setlerinin karmaşık atmosferinde yollarını bulmaya çalışan bu ikilinin başına gelenler, absürt ve bir o kadar da eğlenceli olaylarla doludur."