Başsavcılık\'tan Tahliyeye İtiraz

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(İSTANBUL) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "kara para aklama" davasında Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itiraz etti.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan 4 tutuklu sanık hakkında bu sabah tahliye kararı verilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün hakkındaki tahliye kararına itiraz etti.