Kara Para Aklama Davasında Tahliye Kararı - Son Dakika
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Kara Para Aklama Davasında Tahliye Kararı

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Kara para aklama suçundan yargılanan 4 tutuklu sanık hakkında mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle tahliye kararı verdi.

06.09.2024 12:32
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Kara para aklama suçundan 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında mahkeme ara kararını açıkladı. 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak haklarında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrolle tahliyelerine karar verildi. Davanın diğer tutuklu sanığı, sosyal medya fenomeni Dilan Polat da 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Gün getirilirken, tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Seri yargılamada, dünkü ikinci duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların emanetlerde bulunan eşyasının ve delil değeri taşımayan materyalin iadesini, duruşmadan vareste tutulmak istenen sanıkların savunmalarının alınmış olması nedeniyle taleplerinin kabulüne karar verilmesini talep etmişti. Savcı, mevcut delil durumu gereği sanıkların mal varlıkları hakkında konulan tedbirin devamına fakat bazı sanıkların emekli maaşlarına getirilen kısıtın kaldırılmasına, belirlenen yerlere başvurmak ve yurt çıkış yasağı şeklinde adli kontrol bulunan sanıklar hakkındaki belirlenen yerlere başvuru şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına, yurt dışına çıkmama yönünden bulunan adli kontrol kararlarının ise devamına karar verilmesini istemişti. Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün lehine tahliye gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetinin korumasının yanı sıra sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, suçların vasıf ve mahiyeti, tutuklu sanıkların kaçma şüphesi bulunması hususları göz önüne alınıp tutukluluklarının devamına karar verilmesini istemişti.

Tüm sanıklar hakkında tahliye kararı

Bu sabahki 3. duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak haklarında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrolle tahliyelerine karar verdi. Emekli maaşlarına kısıtlama getirilen sanıklar hakkındaki kısıtın kaldırılmasına, mal varlığı üzerine koyulan tedbir kararının ise devamına hükmeden hakim, sanıklar hakkındaki belirlenen yerlere başvuru şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti. Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulayıp tahliye etmişti. Dilan Polat'ın avukatının itiraz dilekçesini değerlendiren Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi 19 Ağustos'ta Dilan Polat'ın tahliyesine karar vermişti.

Kara Para Aklama Davasında Tahliye Kararı
Kaynak: ANKA

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