Karayollarında bakım ve yapım çalışmaları trafiği etkiliyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun İstanbul-Edirne yönünde Gaziosmanpaşa Kavşağı'ndaki düzenleme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyol çıkışı, eski kavşak ayrım noktasından 450 metre geriye alınarak Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerine ulaşım yeni ayrım kolundan gerçekleştiriliyor. Bu kesimde eski otoyol ayrım kolu kullanılamıyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde Samsun ve Karapürçek kavşaklarında İstanbul-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-12. kilometrelerindeki köprü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım alt yoldan devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma Zonguldak istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 9-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Tekirdağ-Muratlı yolunun 29-31. kilometrelerindeki kavşak üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun Mezarlık-Otoyol Bağlantı kavşaklarındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Elazığ-Malatya yolunun 0-5. kilometrelerindeki sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla Velipalas (Şehit Burhan Gatfar) Aç-Kapa Tüneli'ndeki trafik akışı çalışma süresince servis yolundan sürdürülüyor.

Tirebolu-Görele-Eynesil yolunun 20. kilometresindeki Çavuşlu Köprüsü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Eynesil yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.