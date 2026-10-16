Karayollarında Bakım Çalışmaları: Birçok Güzergahta Trafik Kontrollü

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-3 Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşakları Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun İzmir istikametinde yer alan Asarlık Viyadüğü'nün 2-4. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ şeritten gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 137-147. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir ve İstanbul istikametlerinde bant aktarımı yapılıyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 17. kilometresinde bulunan Şehit Muammer Kentez Üst Geçidi'ndeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 0-4. kilometrelerinde Kastamonu istikametindeki yaya kaldırımı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 1-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Taşucu-Silifke yolunun Aydıncık-Gözce kesiminde yer alan Yenikaş-T4 Tüneli'ndeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ağrı-Çaldıran yolunun Çaldıran istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.