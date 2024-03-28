Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli- Yalova yolunun 15-16. kilometrelerinde orta refüj drenaj sistemleri temizlik çalışması yapılıyor. Bu nedenle yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
İzmir- Aydın Otoyolu'nun 43-46. kilometrelerinde (Belevi Kavşağı mevkisi) üstyapı çalışmaları sebebiyle Aydın-İzmir istikametinde sol ve orta şeritler ulaşıma kapatılarak, trafik akışına diğer şeritlerden izin veriliyor.
Mudurnu- Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Samsun- Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Elazığ- Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Siverek- Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı sebebiyle bölünmüş yolun Tirebolu- Espiye istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Kalkan-Kaş yolunun 35, 43 ve 44. kilometrelerinde sahil kesimindeki taş tahkimat çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Yenişehir- Bilecik yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Son Dakika › Güncel › Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Adana'da trafik ışıklarında sürücülere zor anlar yaşatan gençler, cam silme bahanesiyle sürücülerden zorla para almaya devam ediyor. Polis ve zabıta ekiplerinin aldığı önlemler yetersiz kalırken, gençler izlerini kaybettirerek kaçmayı başarıyor. Cam silenler ise günlük 100-200 lira kazandıklarını ve çocuklarına da bu işi yaptıracaklarını söylüyor. Sürücüler ise bu durumdan rahatsızlık duyuyor ve gençlerin araçlarına zarar verdiğini belirtiyor.
Bingöl-Elazığ Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada, araç içinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga taşınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Dolar 32,3110 liradan, euro ise 34,9690 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,3110 liradan, euro ise 34,9690 liradan alınıp satılıyor. Önceki kapanışta dolar 32,27 liradan, euro ise 34,90 liradan satılmıştı.
31 Mart yerel seçimleri öncesinde Türkiye İttifak Partisi Tokat İl Başkanlığı, Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu'na destek açıklaması yaptı.
Adana'da 7 farklı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, Seyhan polisi tarafından yakalandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesinde şüphelendikleri Hüseyin Güneş'i durdurdu. Yapılan GBT sorgusunda, Güneş'in 7 suçtan toplamda 21 yıl 8 ay 27 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Güneş, emniyetteki işlemlerinin ardından kapalı cezaevine teslim edildi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 4 Eylül Mahallesi'ni ziyaret ederek AKUT gönüllüleri ile bir araya geldi. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün de katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, Bakkalcıoğlu hemşehrilerini selamladı.
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yenice Mahallesi ve Medrese Mahallesi'nde yurttaşlarla buluşarak, şehrin 14 mahallesinde yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Ekicioğlu, eşit hizmet anlayışıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışının tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi'ni ziyaret ederek projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Günel'in ziyaretine CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve CHP Parti Meclisi Üyesi Erbil Aydınlık da katıldı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı ve Tepecik Mahallesi'nde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi'nin iftarında Çerçioğlu'na, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin eşlik etti. İftar sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çerçioğlu, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gençlerin talebini yerine getirerek Çiğli'de Genç İzmir Çiğli Gençlik Merkezi'ni hizmete sundu.
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