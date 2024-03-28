Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Kocaeli-Yalova yolunda orta refüj drenaj sistemleri temizlik çalışması yapılırken, İzmir-Aydın Otoyolu'nda üstyapı çalışmaları sebebiyle Aydın-İzmir istikametinde bazı şeritler ulaşıma kapatılmıştır. Mudurnu-Bolu yolunda köprü yapım çalışmaları devam ederken, Anamur-Aydıncık yolunda heyelan önleme çalışmaları sürmektedir. Samsun-Ordu yolunda Yunus Emre Tüneli'nin bakım ve onarım çalışmaları yapılmaktadır. Elazığ-Malatya yolunda üstyapı yenileme çalışmaları devam ederken, Siverek-Adıyaman yolunda heyelan nedeniyle kontrollü ulaşım sağlanmaktadır. Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunda deniz tahribatı sebebiyle bölünmüş yolun bir şeridi kullanıma kapatılmıştır. Kalkan-Kaş yolunda sahil kesiminde taş tahkimat çalışmaları devam ederken, Yenişehir-Bilecik yolunda yapım çalışmaları sürmektedir.

28.03.2024 08:47  Güncelleme: 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli- Yalova yolunun 15-16. kilometrelerinde orta refüj drenaj sistemleri temizlik çalışması yapılıyor. Bu nedenle yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 43-46. kilometrelerinde (Belevi Kavşağı mevkisi) üstyapı çalışmaları sebebiyle Aydın-İzmir istikametinde sol ve orta şeritler ulaşıma kapatılarak, trafik akışına diğer şeritlerden izin veriliyor.

Mudurnu- Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Samsun- Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ- Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Siverek- Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı sebebiyle bölünmüş yolun Tirebolu- Espiye istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kalkan-Kaş yolunun 35, 43 ve 44. kilometrelerinde sahil kesimindeki taş tahkimat çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yenişehir- Bilecik yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Yenişehir, Adıyaman, Tirebolu, Malatya, Giresun, Piraziz, Mudurnu, Bilecik, Kocaeli, Yalova, Elazığ, Samsun, İzmir, Aydın, Bolu, Ordu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:19 Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar
08:23 YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak
08:19 Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor! Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor
07:52 Cübbeli’den İsmailağa Cemaati’ne yanıt: Tarikat Hasan Efendi’nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin Cübbeli'den İsmailağa Cemaati'ne yanıt: Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin
23:49 Teröristin Türkiye’ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa’da havalimanı bastı Teröristin Türkiye'ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa'da havalimanı bastı
08:33 41 ilde Narkoçelik operasyonu 1 ton uyuşturucu ele geçirildi 41 ilde Narkoçelik operasyonu! 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
08:11 Yıldız Tilbe emekli oldu Alacağı maaşı da hiç beğenmedi Yıldız Tilbe emekli oldu! Alacağı maaşı da hiç beğenmedi
07:49 Aldığı kremlerden istediği etkiyi göremeyen Kuşum Aydın isyan etti: Param bitti Aldığı kremlerden istediği etkiyi göremeyen Kuşum Aydın isyan etti: Param bitti
07:21 İstinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi can verdi İstinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi can verdi
06:40 Aracın önünü kesip kurşun yağdırdılar: 2 yaralı Aracın önünü kesip kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
00:36 3 aylık hamile eşini bıçaklayıp öldürdü Uyuşturucu ayrıntısı şaşırttı 3 aylık hamile eşini bıçaklayıp öldürdü! Uyuşturucu ayrıntısı şaşırttı
00:27 İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan canlı yayında Yeniden Refah’a zeytin dalı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan canlı yayında Yeniden Refah'a zeytin dalı
00:06 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a: Seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver
21:24 PEGIDA lideri yine Kur’an’a saldırdı PEGIDA lideri yine Kur'an'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 09:54:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement