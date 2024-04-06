Kara yollarında yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabilecek.
TEM Otoyolu'nun Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırı-İzmit Doğu Kavşağı ve İzmit- Düzce yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 45-47. kilometrelerinde Kahramankazan-Ankara istikametinde banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü sağlanıyor.
Turgutlu-Salihli yolunun 7. kilometresinde (Turgutlu şehir geçişi) drenaj kanalı yapım çalışmaları dolayısıyla emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.
Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 51-52. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Isparta- Antalya yolunun 32. kilometresinde sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla Antalya-Isparta geliş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerinde Yeşilovacık T-1 Tüneli Girişi-Kavşak 1 bölgesinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-49. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Şahin Y. idaresindeki bir tır ile Metin A. ve Erdal Y. tarafından kullanılan 2 otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Erdal Y. ve otomobillerde bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinden Kocaeli'ye seyreden Sare İmamoğlu adlı geminin makineleri, İntepe açıklarında arızalandı. Gemi kaptanının durumu bildirmesi üzerine Türkeli römorkörü sevk edildi. Gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.
İskenderun'dan Kocaeli'ye giden 'Sare İmamoğlu' isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaşadı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.
Seçimin ardından geçen salı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında oy kaybının nedenlerini araştırması için oluşturulan çalışma kurullarının neleri masaya yatıracağı belirlendi.
Kars'ın Susuz ilçesi Arpaçay yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile ana yola çıkan araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili jandarma tahkikat başlattı.
İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer, Beykoz, Sultanbeyli, Pendik kesimlerinde yer yer sis yoğunlaştı. Arnavutköy, Eyüp ve Kağıthane civarında da sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte aksama yaşanmazken, bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü. İBB trafik uygulamasına göre saat 08.15'te kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 11 olarak ölçüldü.
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