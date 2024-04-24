Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Temizlik İşleri Şantiyesi ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Temizlik İşleri Şantiyesi ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Temizlik İşleri Şantiyesi ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

24.04.2024 17:02  Güncelleme: 17:06
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(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Temizlik İşleri Şantiyesi ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ziyaretleriyle güne başladı.

Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde mesaiye başlayan Başkan Kınay, burada Temizlik İşleri Müdürlüğü ile toplantı yaptı. Toplantı öncesi Başkan Kınay, belediyenin emekçileriyle bir araya gelerek, sohbet etti.

İşçiler tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Kınay, emekçilere verdiği sözü yerine getirebilmek için çalışacağını, çalışmalarını tüm emekçilerle yol arkadaşlığı yaparak yürüteceklerini dile getirdi. Emeğin en yüce değer olduğunu vurgulayan Başkan Kınay, bu emeği hep birlikte büyüteceklerini sözlerine ekledi. Başkan Kınay, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen birim toplantısında yürütülen çalışmalar ve işleyiş süreçleri hakkında bilgi alarak şantiyeyi dolaştı.

Temizlik İşleri Şantiyesi'nin ardından Başkan Kınay, Karabağlar Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne gitti. Burada da personelle tanışan Başkan Kınay, ardından da müdürlüğü gezerek işleyiş ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karabağlar'daki can dostlarıyla ilgili gerçekleştirilecek projelerle birlikte tüm canlıların güvenli ve huzurlu bir yaşam süreceği mesajını veren Başkan Kınay, her canlının yaşamına saygı duyulacağının altını çizdi.

Kaynak: ANKA

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