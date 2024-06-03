Karabağlar Belediye Başkanı LGS sınavında öğrencilere ve ailelere ikram hizmeti sundu - Son Dakika
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Karabağlar Belediye Başkanı LGS sınavında öğrencilere ve ailelere ikram hizmeti sundu

Karabağlar Belediye Başkanı LGS sınavında öğrencilere ve ailelere ikram hizmeti sundu

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sabahı okulları ziyaret ederek, çocuklarını ve kardeşlerini bekleyen ailelerle bir araya geldi. Belediye, sınav günü okul önlerine ikram aracı hizmeti sunarken, Başkan Kınay da öğrencilerin ve ailelerinin heyecanına ortak oldu.

03.06.2024 17:10  Güncelleme: 17:14
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(İZMİR)- Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sabahı okulları ziyaret ederek, çocuklarını ve kardeşlerini bekleyen ailelerle bir araya geldi.

Karabağlar Belediyesi, vatandaşlar için hizmete aralıksız devam ediyor. Önceki gün gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sırasında okul önlerine ikram aracı hizmeti sunuldu. İkram hizmetinin yanında Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, okulları ziyaret ederek öğrencilerin ve ailelerinin heyecanına ortak oldu.

Öğrencilere ve ailelerine ikram aracı hizmeti

Belediyede mevcut olan 3 ikram aracını da sınav günü öğrencilerin, velilerin ve sınav görevlilerin hizmetine sunduklarını belirten Başkan Kınay, ilk olarak Naci Şensoy Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İnönü Anadolu Lisesi'nde hizmet verdiklerini, başka sınavlarda da ikram araçlarını başka okullara yönlendirmek istediklerini ifade etti.

Ailelerden Başkan Kınay'a teşekkür

Çay ve su ikramı için Başkan Kınay'a teşekkür eden vatandaşlar, verilen hizmetlerden memnun olduklarını ifade etti. Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Kınay, eğitim hayatlarında onların en büyük destekçileri olacaklarının altını çizdi.

Kaynak: ANKA

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