Karabağlar Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Destek Vermeye Devam Ediyor

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(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine yaptığı nakdi yardım dolayısıyla ilçedeki amatör spor kulüp başkanları ve temsilcileri, Belediye Başkanı Helil Kınay'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Kulüp başkanları, samimi ve çözüm odaklı yaklaşımı dolayısıyla Başkan Kınay'a teşekkürlerini iletti.

Karabağlar Kulüpler Birliği Başkanı ve Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Cihan Demir ile Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Uğantaş'ın da katıldığı ziyarette, Başkan Kınay, amatör spor kulüplerine destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu desteği sürdüreceklerini vurguladı. Kınay, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla iç içe tutmak, onlar için yeni projeler geliştirmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin Uzundere'de inşasına devam ettiği Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin yüzde 90 oranında tamamlandığını dile getiren Başkan Kınay, merkezin 2025 yılının ilk aylarında açılacağını söyledi. "Açılışı hep birlikte gerçekleştireceğiz" diyen Başkan Kınay, bu projenin gençler ve spor camiası için önemine dikkat çekti.

Karabağlar Kulüpler Birliği Başkanı ve Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Cihan Demir ise Belediye'nin amatör spor kulüplerine sağladığı desteğin çok kıymetli olduğunu belirtti. "Destekleriniz için tüm kulüpler adına teşekkür ediyorum" diyen Demir, Başkan Kınay'a çiçek ve plaket takdim etti.

30 Kulübe nakdi yardım sağlandı

Karabağlar Belediye Meclisi, amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılmasını daha önce oy birliğiyle kabul etmişti. Bu kapsamda Bölgesel Amatör Lig'de oynayan 1 kulübe, Süper Amatör Lig'de mücadele eden 6 kulübe, 1. Amatör Lig'de yer alan 8 kulübe, 2. Amatör ve altyapı liglerinde oynayan 14 kulübe ve 1 engelli spor kulübüne nakdi destek sağlandı.