Karabağlar Belediyesi Çevre Kirliliğiyle Mücadele İçin Yeni Planlama Başlattı - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi Çevre Kirliliğiyle Mücadele İçin Yeni Planlama Başlattı

Karabağlar Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele amacıyla yeni bir planlama başlatıyor. Ücretsiz atık toplama hizmeti ile vatandaşların atıkları düzenli bir şekilde toplanacak. Belediye Başkanı Kınay, çevre sorunlarının ortaklaşa çözümlenmesi gerektiğini vurguladı.

15.10.2024 12:18  Güncelleme: 12:46
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(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi, ilçede yaşanan çevre kirliliğiyle mücadele için düğmeye bastı. Belediye ekipleri tarafından hazırlanan yeni planlamayla birlikte, Karabağlar'da çevre kirliliğine geçit verilmeyecek.

Karabağlar Belediyesi, örnek olacak yeni bir planlamaya başlıyor. Belediye ekipleri tarafından hazırlanan planlamayla birlikte ilçede yaşanan çevre kirliliği engellenecek. Çöp konteynerleri etrafına ve boş arazilere bırakılan mobilya, bahçe ve budama atıkları, vatandaşların belediyeye bulunacağı bildirimle ekipler tarafından toplanacak.

Atıklar gün gün ücretsiz şekilde toplanacak

Gün gün ilçenin her bir mahallesine ulaşacak ekipler vatandaşların talepleri üzerine ücretsiz bir şekilde ömrünü tamamlamış mobilyaları, bahçe ve budama atıklarını toplayacak. Talep oluşturmak ya da bilgi almak için mobilya kapsamındaki atıklar için 0232 414 77 43 numarasını arayabilirken, bahçe ve budama atıkları için 0232 414 79 11/ 14 numarasını arayabilecekler. Buna ek olarak belediyenin WhatsApp ihbar hattı olan 0538 226 38 84 numaralı WhatsApp Hızlı İletişim Hattına mesaj atabilen vatandaşlar hem toplama için talep oluşturabilecek hem de çevrelerinde gördükleri ihbarları yine aynı hatta bildirebilecek.

Başkan Kınay: Karabağlar hepimizin evi

İlçede çevre kirliliği yaşanmamasına yönelik alınacak önlemler hakkında konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, süreci vatandaşlarla işbirliği içinde yürütmenin önemine dikkat çekerek, "Karabağlar hepimizin evi. Bizlerin vatandaşlarımızla ortaklaşa bir şekilde yaşanan çevre sorunlarıyla mücadele etmesi gerekiyor. Bu kapsamda vatandaşlarımızın çevre konusunda özenle hareket etmesini ve yapılan ihlalleri bize bildirmesini bekliyoruz. Yaşanan çevre sorunları hepimizin sorunu ve bu sorunlar yalnızca birlikte hareket edersek çözüme kavuşabilir" dedi.

Muhtarlar toplantısında bilgilendirme yapıldı

Önceki hafta gerçekleşen aylık muhtarlar toplantısında muhtarlara ilgili bilgilendirmeleri yaptıklarını belirten Başkan Kınay, bu süreci işbirliği içinde gerçekleştirmeleri gerektiğini vurguladı. Belediye Meclis Üyesi Rahile Yeni sunumunda gerçekleşen "Küresel İklim Değişikliği Sürecinde Çevre Kirliliği, Su ve Atık Yönetimi" sunumu ile Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Avni Atayol tarafından gerçekleştirilen "Mobilya, Moloz, Bahçe-Budama, Ömrünü Tamamlamış Lastikler ve Bitkisel Atık Yağ Toplanması ve Yönetimi" sunumu ile belediye tarafından yürütülecek mobilya, moloz, hafriyat ve benzeri atıkları için çalışmaları paylaştıklarını belirten Başkan Kınay, yeni planlama ile birlikte daha sağlıklı ve temiz bir çevrede, huzurla yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm ekiplerle beraber çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Toplama programı

Gün gün toplama programını paylaşan Başkan Kınay, vatandaşların bir gün önceden talep oluşturmasıyla atık toplama işleminin belirlenen gün ve saatlerde gerçekleştirileceğini, Kavacık ve Tırazlı mahalleleri için ise vatandaşların muhtarlarla iletişime geçmesiyle toplama işlemi uygulanacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi Çevre Kirliliğiyle Mücadele İçin Yeni Planlama Başlattı - Son Dakika

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