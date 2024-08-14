Karabağlar Belediyesi Çocukları Eğlendiriyor

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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, ilçede yaz boyunca sürecek "Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar Şenliği" ile çocukları eğlendirmeye devam ediyor.

Karabağlar ilçe sınırları içinde farklı mahallelerde düzenlenen Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar Şenliği'nin 13'üncüsü Karabağlar Belediyesi açık otoparkında düzenlendi. Çocukların aileleriyle birlikte büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, tiyatro, balon katlama, yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı, duygu duvarı boyama, tahta bacak, pandomim ve köpük balon gösterilerini yer aldı. Etkinlikte ayrıca, Pop-Corn ve pamuk şeker ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da düzenlenen şenlikte, çocuklarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Etkinlikte düzenlenen atölyeleri ve stantları gezen Başkan Kınay, günün anısına çocuklarla ve aileleriyle fotoğraflar çektirdi.