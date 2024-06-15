Karabağlar Belediyesi Kurban Bayramı Temizliği

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(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, ilçede bayram için temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı temizlik ekipleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğun bir çalışma başlattı. İlçede yaşayan vatandaşların temiz bir bayram geçirmeleri için ilçedeki cami ve sokaklar temizlendi, çöp konteynerlerinde kesintisiz temizlik çalışması yapıldı.

Camilerde yapılan çalışmanın ardından temizlik ekipleri sokaklardaki moloz ve eşya atıklarını da toplayarak bayram temizliğini tamamladı.