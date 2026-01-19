Karabağlar'ın İstihdam Ofisi Bin 724 Kişiyi İş Sahibi Yaptı - Son Dakika
Karabağlar'ın İstihdam Ofisi Bin 724 Kişiyi İş Sahibi Yaptı

19.01.2026 12:30  Güncelleme: 13:55
Karabağlar Belediyesi, 25 Mayıs 2024'te açtığı Bölgesel İstihdam Ofisi ile 1.724 kişiyi işe yerleştirerek, iş arayanlar ile işverenler arasında önemli bir köprü kurdu. Belediye Başkanı Helil Kınay, istihdam çalışmalarının kararlılıkla süreceğini belirtti.

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi'nin işsizlikle mücadele kapsamında hayata geçirdiği Bölgesel İstihdam Ofisi, hizmete girdiği 25 Mayıs 2024 tarihinden bugüne belediyenin toplam personel sayısından daha fazla kişiyi iş sahibi yaptı.

Karabağlar Belediyesi bünyesinde memur, sözleşmeli memur, kadrolu işçi, geçici personel, şirket işçisi ve Spor AŞ görevlileri olmak üzere toplam bin 517 personel görev yaparken; istihdam ofisi aracılığıyla 940 kadın, 749 erkek ve 35 engelli birey olmak üzere toplam bin 724 kişi işe yerleştirildi.

İş arayanlarla işverenler arasında köprü görevi gören Bölgesel İstihdam Ofisi, aynı zamanda dijital ortam ile daha da ulaşabilir oldu. Vatandaşlar artık www.karabaglarbio.com adresi ve QR kod sistemi üzerinden, belediye binasına gelmeden kayıt işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor.

195 toplu iş görüşmesi, 85 firma teması

Bölgesel İstihdam Ofisi yalnızca bireysel başvurularla değil, toplu iş görüşmeleriyle de istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Bugüne kadar 195 toplu iş görüşmesi gerçekleştirilirken, 85 farklı firma ile doğrudan temas kuruldu. Sosyal medya duyuruları, internet sitesi ve belediye binasında düzenlenen görüşmelerle iş arayanlar ile işverenler aynı masada buluşturuldu.

"Her mahallede her haneye dokunmak istiyoruz"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, göreve geldikten kısa süre sonra Bölgesel İstihdam Ofisi'ni hayata geçirdiklerini ifade ederek, istihdam çalışmalarının kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kınay, "İşsizlik Türkiye'nin en temel sorunlarından biri. Biz de Karabağlar'dan çözüm üretmeye çalışıyoruz. İstihdam ofisi sayesinde hemşehrilerimizi eğitimleri, yetenekleri ve sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda doğru işlerle buluşturuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada belediyemizde çalışan personel sayısından daha fazla yurttaşımızın iş sahibi olmasına aracılık ettik. Amacımız her mahallede, her haneye dokunmak" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Karabağlar Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

