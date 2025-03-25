Karabağlar Belediyesi'nden Yaşlılara Saygı Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi'nden Yaşlılara Saygı Haftası Etkinlikleri

Karabağlar Belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında 'Güvenli Yaşlanma' paneli ve dijital okuryazarlık atölyeleri düzenleyerek yaşlı bireylerin bilinçli bir yaşam sürmelerine katkıda bulundu. Uzmanlar, katılımcılara güvenlik ve sağlık konularında bilgi verdi.

25.03.2025 12:15  Güncelleme: 13:00
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yaş almış vatandaşların güvenli ve bilinçli bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda ilk olarak, "Güvenli Yaşlanma" konulu panel Mobilya Akademi'de gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi ve Sağlık Komisyonu Başkanı Dr. Nurcan Pirgan Çakır üstlendi. Etkinliğe panelist olarak, Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Gönül Düzgün ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü'nden Psikolog Pelin Yıldırım katıldı. Panelde yaşlı bireylerin karşılaşabileceği sağlık, güvenlik ve psikolojik sorunlara karşı bilinçli adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Etkinliklerin ikinci ayağı ise Karabağlar Belediyesi Nokta Yaş Alanlar Merkezi'nde düzenlenen atölye çalışmaları oldu. İlk oturumda Sosyal Hizmet Uzmanı ve Aile Danışmanı Burcu Yüksel, "İleri Yaş İçin Dijital Okuryazarlık Atölye Çalışması" başlıklı sunumuyla katılımcılara internet bankacılığı, e-devlet uygulamaları, sosyal medya ve güvenli internet kullanımı konularında bilgi verdi. Yüksel, özellikle dijital ortamda güvenliğin sağlanması için yalnızca resmi uygulamaların kullanılması, şifrelerin paylaşılmaması ve bilinmeyen bağlantılara tıklanmaması gerektiğini vurguladı.

İkinci atölye çalışması ise "Dolandırıcılığa Karşı Nasıl Önlem Alabiliriz?" başlığıyla gerçekleştirildi. Emekli Emniyet Müdürü Ayhan Gökdeniz, katılımcılara dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyarılarda bulundu. Telefonla dolandırıcılığın yaygın bir tehdit olduğunu belirten Gökdeniz, hiçbir emniyet veya yargı mensubunun vatandaşları arayarak maddi talepte bulunamayacağını hatırlattı. "Ülkemizdeki yargı ve emniyet sisteminde birisini arayıp ekonomik bir şey istemek yoktur" diyen Gökdeniz, vatandaşların bu tür durumlarda hemen yetkili birimlere başvurmalarını tavsiye etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi'nden Yaşlılara Saygı Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

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