Karabağlar Belediyesi Yaz Okulu çocuklara eğlenceli ve öğretici bir yaz tatili sunuyor

Güncel

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi tarafından çocukların yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Okulu, altı branşta eğitim vermeye devam ediyor. Semt merkezlerinde düzenlenen Yaz Okulu'nda çocuklar hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar.

Karabağlar Belediyesi'nin sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ilçenin farklı semtlerinde yer alan semt merkezlerinde düzenlediği Yaz Okulları devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Yaz Okulu' katılan 08-12 yaş aralığındaki çocuklar, kurslarda hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.

Dekoratif ahşap süslemeden uzay atölyesine dersler veriliyor

Haftanın 4 günü 09: 30 – 16: 40 saatleri arasında gerçekleştirilen Yaz Okulu'nda Dekoratif Ahşap Süsleme, Resim Sanatı Eğitimi, Akıl Zeka Oyunları, Satranç, Görsel Sanatlar Atölyesi, Astronomi Havacılık ve Uzay Atölyesi olmak üzere toplam 6 branşta çocuklara kurs veriliyor.

Çocuklara sertifika verilecek

Eskiizmir, Cennetçeşme, Ali Fuat Erden, Limontepe, Aşık Veysel, Aydın, Günaltay ve Barış semt merkezlerinde devam eden kurslar 12 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek. Kurs sonunda çocuklara Mili Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

"Çocukların, gençlerin ve kadınların hayatına dokunmaya devam edeceğiz"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında özellikle kadınları, gençleri ve çocukları önceleyen projeleri yaşama geçirmeye devam edeceklerini vurguladı. Başkan Kınay, Yaz Okulu'na katılan çocukların ve ailelerin keyifli ve verimli saatler geçirmesinden memnuniyet duyduklarını da belirterek, "Çocuklarımızın yaz tatilini verimli şekilde geçirmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Karabağlar'da çocukların, gençlerin ve kadınların hayatına dokunmaya devam" dedi.