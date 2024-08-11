Karabağlar Belediyesi Yaz Spor Okulları Temel Yüzme Eğitimi Vermeye Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabağlar Belediyesi Yaz Spor Okulları Temel Yüzme Eğitimi Vermeye Başladı

Karabağlar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik açılan yaz spor okulları, temel yüzme eğitimi de vermeye başladı. Ayrıca özel gereksinimli çocuklar için ücretsiz yüzme eğitimi düzenleniyor.

11.08.2024 16:23  Güncelleme: 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik açılan yaz spor okulları, 12 branşta verdiği kurslarına bir yenisini ekleyerek, temel yüzme eğitimi de vermeye başladı. Temel yüzme eğiminin yanı sıra özel gereksinimli çocukları da unutmayan Karabağlar Belediyesi, özel gereksinimli çocuklar için de ücretsiz yüzme eğitimi veriyor.

Karabağlar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından ilk defa temel yüzme eğitimi kursu açıldı. Karabağlar Belediyesi Uzundere Rekreasyon Alanı'nda bulunan Aqua Park'ta düzenlenen temel yüzme kursuna 3 uzman antrenör eşlik ediyor. İlk kursta 110 öğrenci sayısına ulaşıldı. Yeni dönem için de kayıt süreci başladı. 7- 12 yaş arası öğrencileri kapsayan kurs, 4 haftada 8 dersle eğitim tamamlayacak.

15 özel gereksinimli çocuk katılıyor

Temel yüzme eğitiminin yanı sıra, İzmir'de en fazla özel gereksinimli birey sayısına sahip olan ilçede yaşayan çocukları unutmayan Karabağlar Belediyesi, onlar için de eğitim düzenliyor. Ücretsiz bir şekilde verilen derslere 15 özel gereksinimli çocuk katılıyor. Her bir çocukla bireysel olarak ilgilenilen eğitimin kapasitesinin gelecek dönemde artırılması hedefleniyor.

"Çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"

Karabağlar Belediyesi tarafından bu yaz ilk defa verilen yüzme eğitimleri hakkında konuşan Belediye Başkanı Helil Kınay, yaz tatilinde çocukları yalnız bırakmadıklarını belirterek eğitim ve etkinliklerle onların gelişimleri için çalışmayı sürdürdüklerini vurulayarak "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onların umudunu büyütmek için çalışıyoruz. Bu anlayışla birlikte çocuklarımızın sportif faaliyetlerle, kültürle ve sanatla iç içe bir yaşam sürmesi için çalışmalarımızı sürdürerek onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yaz ayları boyunca devam edecek

Yeni kayıtların alındığı temel yüzme eğitimi ve diğer kurslar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Karabağlar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün 0232 414 79 01 numaralı hattını arayabilecek.

Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor aktivitelerinden temel yüzme eğitimi, açık saha basketbol, açık saha aerobik ve mahallelerde herkes için spor faaliyetleri yaz ayları boyunca devam edecek.

Kaynak: ANKA

Karabağlar Belediyesi, Çocuk, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi Yaz Spor Okulları Temel Yüzme Eğitimi Vermeye Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:44 CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı Savcıdan dikkat çeken “Hazine“ talebi CHP'deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan dikkat çeken "Hazine" talebi
15:29 Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü
14:23 Sinvar’ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir’den bir skandal tehdit daha Sinvar'ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir'den bir skandal tehdit daha
10:42 Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı! Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı
00:15 Saldırı korkusu psikolojilerini bozdu İçki ve sakinleştirici satışları patladı Saldırı korkusu psikolojilerini bozdu! İçki ve sakinleştirici satışları patladı
15:49 Yeni transfer kafilede yok Beşiktaş’ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu Yeni transfer kafilede yok! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu
15:37 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi
15:04 Yarışmadığı halde Olimpiyatlar’a damga vurdu Güzel olduğu kadar da mütevazi Yarışmadığı halde Olimpiyatlar'a damga vurdu! Güzel olduğu kadar da mütevazi
14:45 Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
14:33 Olimpiyatlar’ın en şanssızı Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti Olimpiyatlar'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti
14:31 YouTube’un eski CEO’su ve Google’ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti YouTube'un eski CEO'su ve Google'ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti
13:55 İmamoğlu’ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok
13:47 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 17:23:11. #1.12#
SON DAKİKA: Karabağlar Belediyesi Yaz Spor Okulları Temel Yüzme Eğitimi Vermeye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement